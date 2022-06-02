PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi - Son Dakika
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PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi

02.06.2022 17:18

PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve yıllık 100 milyon kazanacak Fransız süperstar Mbappe'nin istekleri bitmiyor. Mbappe, aralarında teknik direktör Pochettino ve takımın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın da bulunduğu 14 isim ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti.

PSG'den ayrılıp Real Madrid'e imza atması beklenen Fransız yıldız Mbappe, geçtiğimiz günlerde herkesi ters köşe yaparak kulübünde kalmıştı. Senelik 100 milyon euronun yanında kulüpte söz hakkı da elde eden golcü oyuncu yeni sezon öncesindeki taleplerini yönetime iletti.

PSG'de ortalık fena karışacak! Mbappe, dünyaca ünlü futbolcunun takımdan gitmesini istedi

NEYMAR'I İSTEMİYOR

Daily Mail'da yer alan habere göre Mbappe, aralarında teknik direktör Mauricio Pochettino ve Neymar'ın da bulunduğu 14 isim ile yolların ayrılmasını istedi. PSG yönetiminin bu talep konusundaki tutumu ise merak konusu oldu.

PSG'de ortalık fena karışacak! Mbappe, dünyaca ünlü futbolcunun takımdan gitmesini istedi
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