PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi

PSG'den ayrılıp Real Madrid'e imza atması beklenen Fransız yıldız Mbappe, geçtiğimiz günlerde herkesi ters köşe yaparak kulübünde kalmıştı. Senelik 100 milyon euronun yanında kulüpte söz hakkı da elde eden golcü oyuncu yeni sezon öncesindeki taleplerini yönetime iletti.

NEYMAR'I İSTEMİYOR

Daily Mail'da yer alan habere göre Mbappe, aralarında teknik direktör Mauricio Pochettino ve Neymar'ın da bulunduğu 14 isim ile yolların ayrılmasını istedi. PSG yönetiminin bu talep konusundaki tutumu ise merak konusu oldu.