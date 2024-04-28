PSG, Monaco'nun Lyon'a yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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PSG, Monaco'nun Lyon'a yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti

PSG, Monaco\'nun Lyon\'a yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. PSG, 70 puanla zirvede bulunurken en yakın takipçisi Monaco 58 puanda kaldı.

28.04.2024 22:05
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligue 1'in 31. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Monaco'yu 22. dakikada Alexandre Lacazette, 26. dakikada Said Benrahma ve 84. dakikada Malick Fofana'nın attığı gollerle 3-2 yendi. Lyon, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Monaco'nun mücadeledeki gollerini ise 1 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder attı.

Bu sonucun ardından 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

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