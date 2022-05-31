PSG, Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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PSG, Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

31.05.2022 13:57
PSG, Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, Sporting Lizbon'dan geçen sezon başında kiralanan 19 yaşındaki futbolcuyla, 40 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanılarak 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PSG'de geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mendes, lig şampiyonluğu yaşadı.

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Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Futbol, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG, Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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