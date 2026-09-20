PT Prachuap'ın Townsend'i, çim silindiri kazasını yara almadan atlattı ve oyuna girdi

PT Prachuap'ın Townsend'i, çim silindiri kazasını yara almadan atlattı ve oyuna girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PT Prachuap'ın İngiliz futbolcusu Andros Townsend, Pattani deplasmanı öncesi ısınma sırasında sol bacağı kontrolden çıkan çim silindirinin altında kalınca kaza geçirdi. Yara almayan 35 yaşındaki kanat oyuncusu, 3-0 kazanılan karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna girdi.
Kariyerinde bir dönem Antalyaspor forması da giyen İngiliz futbolcu Andros Townsend, yeşil sahalarda ender görünen bir kazayla gündeme geldi.
Tayland Ligi ekiplerinden PT Prachuap'ta kariyerini sürdüren 35 yaşındaki kanat oyuncusunun sol bacağı, dün Pattani ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde ısınırken kontrolden çıkan çim silindirinin altında kaldı.
Kazadan yara almadan kurtulan Townsend, 3-0 kazandıkları mücadelenin uzatma dakikalarında oyuna girdi.
Tottenham, Everton, Newcastle ve Crystal Palace formaları giyen Townsend, 2024-2025 sezonunda Antalyaspor ile 23 maça çıktı ve 2 gol attı.
Kaynak: AA
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