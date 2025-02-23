Püren: Oyun Kesilmemiş Olsaydı Gole Yakındık

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Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Ümraniyespor maçında hava şartlarından dolayı hakemin oyuncuları soyunma odasına gönderdiği bölümle ilgili, "Oyun kesilmemiş olsaydı gole yakın olan taraftık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Taktiksel olarak çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hava şartları müsait değildi. Sağlıklı zeminde oynanmış olsa tedbirlerimiz olacaktı, rakibin de bize karşı tedbirleri olacaktı. Daha keyifli oyun izletebilirdik. Oyuncularımı verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Üzgünüz. Bir puan parolasıyla gelmedik. Kazansak daha mutlu olabilirdik. Play-off'un oralarda görünmek istiyoruz. Oyunculara da yansıyacak. Oyuncuların sahada bir şeyleri daha fazla yapma becerileri sağlayacak. Karagümrük maçında taraftarlarımızla beraber kazanıp oralarda kalabilmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Oyun kesilmemiş olsaydı gole yakın olan taraftık"

Hakemin son bölümde hava şartlarından dolayı iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdiği bölüme dikkat çeken Püren, "Zemine takılı kalan bir insan değilim. Bu sahada oynandığı bölümde üstünlüğü ele almıştık. Pozisyona girmeye başlamıştık. Oyun kesilmemiş olsaydı gole yakın olan taraftık. 3 kere film değişti. Her iki takım da en uzun oyuncularını sahada tutmak için mücadele etti. Topu ceza sahasına getirmek mümkün değildi. Düşen topları almaya başladık. Artık bu maçı geride bıraktık. Üzerinde analiz yapabileceğimi de düşünmüyorum. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Geldiğimden beri 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Devam ediyoruz. Rüzgarı arkamıza aldığımızda daha coşkulu oynayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL