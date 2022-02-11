Üye Girişi
Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya

11.02.2022 12:41
Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya

Antalya'da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhammet Mustafa Karakoç üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhammet Mustafa Karakoç üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

7-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Muhammed Mustafa Karakoç yıldız kategorisinde 65 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin en yetenekli ve en başarılı tekvandocularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden ve Pursaklar'ı başarıyla temsil eden Muhammet Mustafa Karakoç'u Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.

"Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

Pursaklar'ın gençlerinin dünyada ve ülkede ses getirmeye devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Antalya'da düzenlenen 9. Tekvando Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından Muhammed Mustafa Karakoç üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösterirken, Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere büyük gurur yaşatan sporcumu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya
Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya

YORUMLAR
500

Mustafa Karakoç, Bronz Madalya, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi'ne bronz madalya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement