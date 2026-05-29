Puskas Arena'da UEFA Finali

Macar futbolunun önemli yapılarından Puskas Arena, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak maç için kapılarını açacak.

Hem kendi liglerinde hem de "Devler Ligi"nde iyi sezon geçiren iki takım, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın yapılaşacağı Puskas Arena, kısa sürede üçüncü büyük UEFA finaline ev sahipliği yapacak.

Adını Macar futbolunun efsanesinden alıyor

Başkent Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli stat, Macar futbolunun efsanesi Ferenc Puskas'ın adını taşıyor.

Yapımına 1948'de başlanan ve 1953'te tamamlanan Puskas Arena, uzun yıllar Macaristan Milli Takımı'nın iç saha maçlarına ve ulusal final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

Macar ve dünya futbolunun unutulmaz golcülerinden Ferenc Puskas'ın adını taşıyan stat, 2017'de yıkılarak aynı yerde yeniden inşa edildi. Yaklaşık 550 milyon avro harcanarak 2019'da tamamlanan stada yine Puskas'ın ismi verildi.

EURO 2020'de 4 maç oynandı

UEFA, Puskas Arena'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4 maçını verdi.

Stadyum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl gecikmeli düzenlenen turnuvanın grup aşamasındaki Macaristan-Portekiz, Macaristan-Fransa ve Portekiz-Fransa maçlarıyla son 16 turundaki Hollanda-Çekya karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

İki büyük finalde kupalar sahibini buldu

Puskas Arena, 2019'dan 2026'ya kadar UEFA'nın 2 büyük final maçı için kapılarını açtı.

Başkent Budapeşte'deki statta, 2020 UEFA Süper Kupa müsabakası oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Almanya'nın Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi kazananı İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren müsabakayı Bayern Münih, uzatmada 2-1 kazanarak kupayı kaldırdı.

UEFA'nın Puskas Arena'daki diğer önemli organizasyonu ise Mayıs 2023'te Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları arasındaki maç oldu. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi final müsabakasını penaltılarda 4-1 alan İspanya temsilcisi mutlu sona ulaştı.

PSG-Arsenal finali ise Puskas Arena'da oynanacak üçüncü önemli UEFA finali olarak kayıtlara geçecek.