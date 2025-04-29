Rabia Gürler: Hedef Dünya Şampiyonluğu

- Demir bilek Rabia'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Sol kol bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu, sağ kol bilek güreşinde ise Türkiye ikincisi oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Rabia Gürler, okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Okul bahçesinde arkadaşlarının bayraklı töreniyle karşılanan Rabia, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Rabia Gürler, Genç Kızlar B kategorisi 60 kilo sıkletinde, önce Antalya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında sağ kol ve sol kolda il birincisi oldu. Ardından Muğla'da yapılan grup müsabakalarında sağ kol ve sol kolda bölge birinciliği elde eden 16 yaşındaki sporcu, son olarak nisan ayında Manisa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında sol kol bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu, sağ kol bilek güreşinde ise Türkiye ikinciliği kazandı. Hedeflerini, dünya ve Avrupa şampiyonluğu olarak belirleyen Gürler, bu başarıyı elde etmek için haftanın iki günü, antrenörleri Ramazan Gökay Kuzu ve öğretmeni Murat Kuzu gözetiminde özel bilek güreşi ekipmanlarıyla çalışıyor.

Okulda bayraklarla karşılandı

Genç sporcu için okulunda karşılama töreni düzenlendi. Türk bayrakları ile karşılanan Rabia Gürler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 10. sınıfta okuduğunu, beden eğitimi hocasının teşvikiyle bu branşa başladığını ifade ederek, dünya ve Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini belirtti. Gürler, "Küçüklüğümden bu yana bu spora ilgi duyuyorum. Okulumda bu sporla tanıştım. Beden eğitimi öğretmenimizin çalışmaları ile onun önderliğinde çok sıkı çalıştık. Türkiye şampiyonasında sol kolda Türkiye şampiyonu, sağ kolda Türkiye ikincisi oldum. Elde ettiğim başarıdan dolayı çok mutluyum. Emeğimin karşılığını aldım. Bundan sonraki hedeflerimin arasında Avrupa ve dünya şampiyonu olmak var. Çok çalışıyorum. Çalışmalarımın karşılığını da alıyorum. İnşallah ileride dünya şampiyonu olup madalyamı ülkeme getiririm. Aileme ve hocalarıma destekleri için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Murat Kuzu: "Sporda sevmek ve istemek bizim için çok önemli"

Beden Eğitimi öğretmeni Murat Kuzu da Rabia'nın yeteneklerinden bahsederek, "Antalya'da okullar arası müsabakalar olarak ilk bilek güreşi 2018 yılında başladı. Öğrencilerimizden seçme yaptık. İlk yılımızda sadece illerde yapılan müsabakalardan sonra Türkiye şampiyonasına katılıyorduk. Bizde seçtiğimiz kızlarımızla beraber 8 aylık bir çalışmayla 2 öğrencimiz Türkiye üçüncüsü oldu. Ondan sonraki yıllarda çalışmalarımıza devam ettik. Öğrencilerimiz ilk beşe girmeye başladılar.

Geçen yıl Rabia kızımız seçmelere katıldı. Baktık ki yeteneği var. Çalışmalarımıza başladık. Hem okulumuzda hem de spor salonunda yaptırdığımız özel aparatlarla çalışmaya başladık. Çalışmalar sonrasında hem teknik hem de güç olarak iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıl grupları geçememiştik. Bu yıl katıldığı tüm müsabakalarda birinci olarak Türkiye şampiyonasına katıldık. Manisa'da yapılan Türkiye şampiyonasında güzel bir performans sergiledi. 60 kiloda bu yıl milli takım seçmelerinde milli takıma seçilen kızımızı yenerek sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah seneye hem milli takım seçmelerinde hem de Türkiye şampiyonasında Türkiye birinciliğini almaya çalışacağız. Sporda sevmek ve istemek bizim için çok önemli. İnsan sevdiği bir işte başarıya gider. Ben o ışığı onda gördüm" dedi.

İsmet Karakaya: "İlçemizi ve ilimizi gururlandıracağız"

Okul Müdürü İsmet Karakaya ise, "Okulumuz her alanda var olduğunu bu sporla da kanıtlamıştır. Öğrencilerimizi, akademik, sosyal ve sportif yönden geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl YKS Türkiye 571.'sini, Serik 1.'sini çıkardık. Bu yıl da Rabia ile Türkiye şampiyonu çıkardık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz, iyi ve çalışkan bir ekibimiz var. Bizim görevimiz öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak. Rabia'da başardık, diğer öğrencilerimizde de başaracağız. İnşallah ileride dünya şampiyonluğu ile okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi gururlandıracağız" cümlelerine yer verdi.

Serdar Gürler: "Kızımız evde inatçı bir yapıya sahip"

Baba Serdar Gürler de kızının yeteneğinin okulda keşfedildiğini hatırlatarak, "Durmadan yılmadan çalıştılar. Bizde aile olarak kızımızın yanında olduk. Kızımız evde inatçı bir yapıya sahiptir. Dediğim dedik, istediğini yapar ve şampiyonlukta geldi. Dersleri de çok iyi. Kendisiyle anlaştık. Dersleri kötü olursa Bilek güreşini iptal edecek" açıklamasını yaptı.