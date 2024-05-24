Spor

- Rachid Ghezzal: "Bu kupa tüm taraftarlarımıza armağan olsun"

İSTANBUL - Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldukları maçın ardından, "Bu kupa tüm taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını aktaran Cezayirli futbolcu, "Çok mutluyuz. Bunun keyfini çıkartacağız. Zor bir sezon geçirdik. Hak ettiğimiz bir kupaydı. Böyle keyifli anları yaşamak lazım. Sezonu güzel bitiriyoruz, Avrupa kupalarına katılımla bitiriyoruz, bir kupayla bitiriyoruz. Bu kupa tüm taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

"Bizim için unutulmaz bir galibiyet, unutulmaz bir kupa zaferi"

Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergiledikleri vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Maçtan önce Beşiktaş'ın en iyi yüzünü göstermemiz gerektiği hakkında konuşmuştuk. Bugün de bunu yaptık, hak ettik. Bizim için unutulmaz bir galibiyet, unutulmaz bir kupa zaferi. Trabzonspor'u da tebrik etmek istiyorum. İyi oynadılar ama sonuçta kazanan biz olduk, hak ettik" ifadelerini kullandı.

"4 yıl burada kaldım, 4 kupa kazandım"

Ghezzal, Beşiktaş kariyerinde üç kulvarda da kupa kazandığının hatırlatılması üzerine, "Tabii ki de çok gurur duyulacak bir şey. İlk imza attığım zamandan beri hep söylüyorum; çok büyük bir gurur benim adıma. Beklentiler hep bu yöndeydi. 4 yıl burada kaldım, 4 kupa kazandım. Benim için çok iyi, kulüp için çok iyi. Bu kulübe her zaman çok büyük başarılar diliyorum" dedi.