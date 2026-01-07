Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika
Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

07.01.2026 21:08
39 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, Millonarios FC ile sözleşme imzaladı ve 6 aylık aradan sonra futbola geri döndü.

6 aydır herhangi bir takımda forma giymeyen 39 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, kariyerine devam etme kararı aldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kolombiya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Radamel Falcao, geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayırmasının ardından aradan geçen 6 ay sonrasında yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Takıma yeniden katıldığı için heyecan duyduğunu aktaran Radamel Falcao, ''Futbol oynamayı özledim. Yeniden gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Avrupa'da attığı gollerle adından çokça söz ettiren yıldız isim, Galatasaray kariyerinde ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayarak beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda toplamda 43 maça çıkan deneyimli forvet, 20 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray, Futbol, Falcao, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Argan Çınar Argan Çınar:
    Gök atmayı özlemiş senin tursun çıktı geri plana gitte genç yetenekli golcülerin önü açılsın bu insan oğlundaki hırs ve doyumsuzluk buna örnektir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:18
23:07
22:20
21:41
21:40
19:14
