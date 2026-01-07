Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı

6 aydır herhangi bir takımda forma giymeyen 39 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, kariyerine devam etme kararı aldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kolombiya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Radamel Falcao, geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayırmasının ardından aradan geçen 6 ay sonrasında yeniden eski takımına döndü ve sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Takıma yeniden katıldığı için heyecan duyduğunu aktaran Radamel Falcao, ''Futbol oynamayı özledim. Yeniden gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Avrupa'da attığı gollerle adından çokça söz ettiren yıldız isim, Galatasaray kariyerinde ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayarak beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda toplamda 43 maça çıkan deneyimli forvet, 20 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.