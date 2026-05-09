Radoi: Sonuç Adil Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Radoi: Sonuç Adil Değil

09.05.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Radoi, Göztepe maçı sonrası sonuçla ilgili adil bulmadığını belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Göztepe maçının ardından, "Bizden daha fazla korner ve duran top kullansalar da alınan sonucun sahadaki oyuna göre adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıklamalarda bulundu. Maçın bekledikleri gibi oldukça zorlu geçtiğini ve bireysel hataların mağlubiyette etkili olduğunu belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Rodoi, "Bizim açımızdan kolay bir karşılaşma olmadı. Maça genel anlamda kötü başladık. Atılan bir pasın ardından bireysel hatamızdan kaynaklanan bir gol yedik. Sonrasında eşitliği yakalayarak oyunda dengeyi kurmayı başardık. Ancak rakibimizin sahanın hemen her bölgesinde adam adama bir oyun sergileyeceğinin bilincindeydik ve bu durum maçı bizim adımıza daha da zorlaştırdı. Erken yediğimiz golden sonra, baskı altında olmadığımız ve rakibin müdahalesinin dahi bulunmadığı alanlarda çok fazla basit top kaybı yaşadık. Neticesinde de mağlubiyet kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde ilk defa üst üste üç mağlubiyet aldığını ve girdikleri çok sayıdaki pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayan Teknik Direktör Rodoi, "Soyunma odasında takımla yaptığımız görüşmede, neleri doğru yapmamız gerektiğini detaylıca konuştuk. Bizden daha fazla korner ve duran top kullansalar da alınan sonucun sahadaki oyuna göre adil olmadığını düşünüyorum. Benim adıma zor bir süreç oluyor; zira kariyerimde ilk defa üst üste üç mağlubiyet alıyorum. Bu karşılaşmalarda toplam on altı gol pozisyonuna girmemize rağmen yalnızca bir gol üretebildik" dedi.

Kendi taraftarları önünde oynayacakları bir sonraki müsabakada hedeflerine odaklanarak en iyi performanslarını sergilemek istediklerini belirten Rodoi, "Önümüzde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız zorlu bir karşılaşma daha bulunuyor. Rakibimiz Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi veren iddialı bir ekip; dolayısıyla oldukça çetin geçecek bir maç bizi bekliyor. Biz ise müsabakaya tamamen kendi hedeflerimiz doğrultusunda odaklanıyoruz. Sahaya yüksek standartlarımızı yansıtarak en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz. Umuyorum ki bu karşılaşmada girdiğimiz pozisyonların büyük bir kısmını gole çevirmeyi başarırız" şeklinde konuştu.

Futbolda mağlubiyetin olağan olduğunu ancak sahada mücadele edilmemesini asla kabul edemeyeceğini vurgulayan Rodoi, "Gelecek hafta oynanacak müsabaka hem bizim hem de futbolcularımız açısından büyük bir önem taşıyor. Bazı oyuncularımız belki de taraftarlarımızın önünde bu formayla son kez sahaya çıkacaklar. Futbolda mağlubiyeti her zaman kabullenebilirim; ancak bir yenilginin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını, sahada mücadele etmeyen ve alınan sonuca üzülmeyen futbolcuları takımlarımda asla kabul edemem. Önümüzdeki maçta çok daha farklı bir reaksiyon ve sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Radoi: Sonuç Adil Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:40:33. #7.12#
SON DAKİKA: Radoi: Sonuç Adil Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.