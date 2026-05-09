Radoi: Sonuç Adil Değildi

09.05.2026 23:13
Gaziantep FK Teknik Direktörü Radoi, Göztepe maçındaki mağlubiyetin adil olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Sonucun biraz adil olmadığını düşünüyorum." dedi.

Radoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ancak maça kötü başlamadıklarını söyledi.

Kendi hatalarından bir gol yediklerini, sonrasında 1-1'i yakalamayı ve oyunda dengeyi kurmayı başardıklarını aktaran Radoi, "Rakibimizin sahanın her yerinde neredeyse 1'e 1 oynadığını biliyorduk. O yüzden bizim için kolay bir maç olmadı. Erken de gelen golden sonra tabi ki de bizim de kolay top kayıplarımız oldu. Hatta rakipsiz ve müdahale olmadığı alanlarda da çok basit toplar kaybettik. Bunun arkasında da zaten mağlubiyet geldi." diye konuştu.

Devre arasında takımla neleri doğru yapmaları gerektiğini konuştuklarını anlatan Radoi, şöyle devam etti:

"Bizden daha çok korner, duran top kullansalar da bence sonucun biraz adi olmadığını düşünüyorum. Tabi aslında benim kariyerim açısından da çok zor bir başlangıç oldu. Çünkü 3 mağlubiyeti arka arkaya kariyerimde ilk defa alıyorum. 16 pozisyona girdik bu maçlarda ve sadece 1 gol atabildik. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız zor bir maçımız daha var. En iyi şekilde maç çıkarmak istiyoruz."

Taraftarın önünde son kez oynayacaklarını hatırlatan Radoi, "Futbolcular açısından belki taraftalar önünde son kez oynayacaklar ya da son kez bu takımın formasını giyecekler. Gelecek yıl bu şekilde mağlubiyetleri hiçbir şey olmamış gibi kabul edemeyiz. Kaybetsek bile mağlubiyetten sonra bu kadar rahat olmamamız, soyunma odasında üzülmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Bunun şimdi söylememin sebebi gelecek sezon için herkes için açık bir mesaj olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
