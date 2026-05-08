Rafting Şampiyonası Bingöl'de Başladı

08.05.2026 14:27
400 sporcunun katıldığı Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, Bingöl'de Murat Nehri'nde başladı.

Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, 10 ilden 400 sporcunun katılımıyla Bingöl'ün Genç ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kaymakamlığı ve Türkiye Kano Federasyonunun organizasyonuyla Murat Nehri'nde düzenlenen şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Vali Cahit Çelik de yarışlar öncesinde rafting yaptı.

Müsabakalara geçilmesiyle nehir üzerinde oluşturulan parkurda, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Van, Yozgat, Giresun, Rize, Ordu, Düzce ve Bingöl'den gelen sporculardan oluşan 77 takım çeşitli kategorilerde mücadeleye başladı.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Murat Nehri'nin Ağrı'daki Aladağlar'dan doğduğunu ve Fırat Nehri ile birleştiğini söyledi.

Murat Nehri'nin yıllar boyunca bölgeye özellikle tarımsal anlamda hayat verdiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Yarışmaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Her öğrencimizin, gencimizin muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Çünkü akademik başarının yanında çocuklarımızın özellikle fiziksel ve zihinsel anlamda sporla uğraşmaları onlara çok ciddi katkı sağlıyor. Buna inanıyorum. İmkan varsa muhakkak bir sanat dalıyla da ilgilenmelerini istiyorum. İnşallah bu aktivite de bu sene güzel bir şekilde geçer, kazasız belasız olur, bundan sonraki yıllarda da daha geniş kapsamlı ve güzel organizasyonlar yaparız."

Çelik, organizasyona katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Rize'den gelen Rafting Milli Takım Antrenörü ve uluslararası rafting eğitmeni Aydın Akçay, Genç ilçesinde böyle bir organizasyona katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla su ve alan yeterli. Yarışmaya katılım da yüksek düzeyde." dedi.

Müsabakalar 10 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

