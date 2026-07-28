Rahmi Kaan Karahan'dan 3 Bronz Madalya - Son Dakika
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Rahmi Kaan Karahan'dan 3 Bronz Madalya

Rahmi Kaan Karahan\'dan 3 Bronz Madalya
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Milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen 2026 ECA Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başaran Rahmi Kaan Karahan, organizasyonda başarılı bir performans ortaya koydu. Milli sporcu K1 Genç Erkekler 1000 metre, K1 Genç Erkekler 500 metre ve K2 Genç Erkekler 500 metre kategorilerinde final yarışlarını üçüncü sırada tamamlayarak 3 bronz madalya elde etti. Karahan'ın bu başarısıyla Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi, milli takıma kazandırdığı bir sporcunun daha uluslararası arenada kürsüye çıkmasının gururunu yaşadı. Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da madalya kazanan Karahan, elde ettiği sonuçlarla hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı gururlandırdı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rahmi Kaan Karahan'ın başarısı kutlandı. Paylaşımda, "Azmin, disiplinin ve emeğin karşılığı bir kez daha madalyalarla taçlandı. Rahmi Kaan Karahan'ı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahmi Kaan Karahan'dan 3 Bronz Madalya - Son Dakika

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