Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Madalya - Son Dakika
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Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Madalya

03.07.2026 23:55
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Rahmi Kaan Karahan, 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Rahmi Kaan, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen organizasyondaki genç erkekler K1 200 metre finalinde, 38.79'luk derecesiyle bronz madalya aldı.

Rahmi Kaan böylece Türkiye kano tarihinin dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk sporcusu oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Madalya - Son Dakika

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