İtalyan futbolcu Marco Curto, Güney Koreli rakibine "Jackie Chan" diye hitap ettiği için FIFA tarafından 10 maçlık men cezası verildiği bildirildi.
FIFA, İtalyan futbolcu Marco Curto'ya Güney Koreli rakibi Hwang Hee Chan'a maç sırasında "Jackie Chan" demesi nedeniyle ırkçılık suçuyla ceza verdi. Güney Koreli futbolcuya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı tespit edilen İtalyan savunmacı, 10 maç men cezası aldı.
Son Dakika › Spor › Rakibine ''Jackie Chan'' diye seslendi, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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