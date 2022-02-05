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Rakibine tekme atarak yaralayan futbolcuya 17 maç ceza - Son Dakika

Rakibine tekme atarak yaralayan futbolcuya 17 maç ceza

05.02.2022 11:06
Rakibine tekme atarak yaralayan futbolcuya 17 maç ceza

Kırklareli'nde amatör lig futbol karşılaşmasında rakibine tekme atarak yaralanmasına neden olan sporcuya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 17 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kırklareli'nde amatör lig futbol karşılaşmasında rakibine tekme atarak yaralanmasına neden olan sporcuya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 17 resmi müsabakadan men cezası verildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1. Amatör Lig'de 2 Ocak'ta oynanan Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor müsabakasında gerçekleşen saha olayları nedeniyle, Hürriyetspor Kulübü 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

Aynı karşılamada rakibini yaralayan Hürriyetspor Kulübü sporcusu Talha Nazlı'ya ise şiddetli kural dışı hareketi nedeniyle 6 resmi müsabaka, rakibine yönelik saldırı eylemi nedeniyle 10 resmi müsabaka ve kırmızı karttan 1 resmi müsabaka olmak üzere 17 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Hürriyetspor Kulübü yöneticisi Ersin Uyanık ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

-Olay

1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor takımları, Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşılaşmış, ilk yarıda Hürriyetspor'dan Talha Nazlı rakip futbolculardan birine faul yaptığı iddiasıyla hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştı.

Kırmızı kart gören sporcu, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme atmıştı.

Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş'ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edilmişti.

Karakaş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

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Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Kırklareli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rakibine tekme atarak yaralayan futbolcuya 17 maç ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rakibine tekme atarak yaralayan futbolcuya 17 maç ceza - Son Dakika
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