RAMS Başakşehir'in 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Pazartesi günü tesislerde toplanacak ekip, 7-17 Temmuz tarihlerinde Avusturya-Seefeld'de kamp yapacak.
Hazırlık maçlarının programı ilerleyen günlerde açıklanacak.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir 2025-2026 Hazırlıkları Açıklandı - Son Dakika
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