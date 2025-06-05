RAMS Başakşehir 2025-2026 Hazırlıkları Açıklandı

RAMS Başakşehir'in 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Pazartesi günü tesislerde toplanacak ekip, 7-17 Temmuz tarihlerinde Avusturya-Seefeld'de kamp yapacak.

Hazırlık maçlarının programı ilerleyen günlerde açıklanacak.