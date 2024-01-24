RAMS Başakşehir-Fenerbahçe Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Sonuçlandı

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl Usta

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 20 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 25 Ba (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki RAMS Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

22. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Tadic, Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Szymanski kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Dzeko kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanarak topu kontrol etti.

29. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Oosterwolde, kayarak düşünce meşin yuvarlak Piatek'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

41. dakikada Başakşehir savunmasından seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Krunic'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Dzeko'nun plase şutunda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası üzerindeki Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.

45+5. dakikada Oosterwolde'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.