RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 yendi

Spor

Stat: Mikheil Meskhi

Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili (Dk. 90+1 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 74 Otar Mamageishvili), Tabatadze (Dk. 80 Mamatsashvili), Gizo Mamageishvili, Cheickne

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 80 Keny), Onur Ergün, Berkay Özcan (Dk. 88 Lima), Deniz Türüç (Dk. 80 Serdar Gürler), Davidson, Piatek (Dk. 72 Figueiredo)

Gol: Dk. 87 Davidson (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cheickne, Dk. 52 Nonikashvili (Iberia Tiflis), Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 45 Piatek, Dk. 45+2 Onur Ergün, Dk. 85 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde) (RAMS Başakşehir)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.