RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 3-0 mağlup etti

Stat: San Marino
Hakemler: Granit Maqedonci, Robin Wilde, Simon Kristensson (İsveç)
La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccaceli, Greco, Casolla, Olcese
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek
Goller: Dk. 13 Piatek, Dk. 31 Ömer Ali Şahiner, Dk. 35 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 34 Cicarelli (La Fiorita)
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu La Fiorita karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
13. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
31. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Piatek'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı civarında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, pasını yanında bulunan Davidson'a aktardı. Davidson'un şutu sonrası La Fiorita savunmasından dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
35. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla altıpasın içinde bulunan Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza Güreler, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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