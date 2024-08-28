RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk edeceği play-off turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i konuk edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?