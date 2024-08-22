RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tallaght
Hakemler: Mohammed Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere (Finlandiya)
St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Lennon, Palmer, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?