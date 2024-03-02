RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Rondo ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.30'da başlayacak.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi. Karşılaşmada Türk Telekom ilk periyodu önde tamamlarken, Galatasaray Ekmas ikinci periyotta öne geçti. Mücadele son dakikaya kadar çekişmeli geçerken, Galatasaray Ekmas galibiyeti 92-90 elde etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağında sağanak altında start alan yatlar, rüzgar yetersizliği nedeniyle ilk gün yarışlarını tamamlayamadı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Letonya, Fransa, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldığı yarışlarda, rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem heyeti yarışların iptal edilmesine karar verdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için tasarlanan olimpiyat köyü, çevrecilerin eleştirilerine maruz kalıyor. Seine Nehri'nin kirliliği ve Tahiti'deki inşaat çalışmaları çevre sorunlarına neden oluyor. Olimpiyat köyü ise sürdürülebilirlik amacıyla ahşap malzeme kullanılarak inşa edildi ve çevre dostu tesislerden biri olarak tanımlanıyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Görme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Federasyonu'nun futbol takımları, bu yıl 5 önemli organizasyonda mücadele edecek. Özel Sporcular Federasyonu Trisome Oyunları'nda, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kış Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'nda, Görme Engelliler Spor Federasyonu ise Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali, Manisa'da renkli ve çekişmeli bir atmosferde gerçekleşti. İzmir, Kütahya, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyon'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri, Türkiye finali için birbirinden yetenekli performanslar sergiledi. Yarışmada birinci olanlar belirlendi ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, gençleri tebrik ederek önemli bir organizasyonun parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Ören, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda yapılan oylama sonucunda seçildi. Mahmut Ören, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kulübe layık olmaya çalışacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Mahmut Ören, 653 oy alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı. Yeni başkan Mahmut Ören, kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
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