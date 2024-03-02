RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali Manisa'da Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali, Manisa'da renkli ve çekişmeli bir atmosferde gerçekleşti. İzmir, Kütahya, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyon'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri, Türkiye finali için birbirinden yetenekli performanslar sergiledi. Yarışmada birinci olanlar belirlendi ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, gençleri tebrik ederek önemli bir organizasyonun parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.