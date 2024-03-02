RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma, rondo ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Maç, yarın saat 13.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

02.03.2024 17:33
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Rondo ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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