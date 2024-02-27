RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile çeyrek final maçına hazır - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile çeyrek final maçına hazır

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Trabzonspor ile çeyrek final maçına hazır

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde yapılan idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. RAMS Başakşehir, yarın 17.30'da Trabzonspor'a konuk olacak.

27.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın 17.30'da Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile çeyrek final maçına hazır - Son Dakika
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