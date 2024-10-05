Rams Global Cizre Belediyespor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Rams Global Cizre Belediyespor Yeni Sezona Hazır

Rams Global Cizre Belediyespor Yeni Sezona Hazır

Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor, yeni sezon hedefini ilk 8 içinde yer almak ve Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Takım, Halkbank ile oynayacağı açılış maçı hazırlıklarına devam ediyor.

05.10.2024 15:02  Güncelleme: 15:08
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezona hazır. Takımın hedefi ilk 8 içinde bulunarak Avrupa kupalarına katılmak.

Efeler Ligi'nde son 3 sezonun ikisinde ilk 8'e kalarak taraftarlarını sevindiren yeşil kırmızılı ekip, geçen sezon 26 müsabakanın 10. kazanarak 33 puanla ligi 9. bitirdi. Bu sezon başantrenörünü değiştirerek yaptığı transferle güçlenen Şırnak ekibi, yarın sahasında oynayacağı Halkbank maçı hazırlıklarını Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü. Müzesinde Balkan kupası olan yeşil-kırmızılılar son yıllarda yakaladığı play-off başarısını tekrarlamak amacında.

Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu, "Bu sezon Cizre'yi en iyi şekilde temsil ederek öncelikle ligdeki yerimizi sağlamlaştırıp play-off'a girip daha sonra sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu sezon takımda güzel bir uyum var. Yeni transferlerimizde takıma hemen uyum sağladı. Kübalı ve Bulgar oyuncularımız var onlarda uyum sağladılar. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz hafta sonu açılış maçında Halkbank ile başlıyoruz. En iyi oyunu oynayıp sezona puan ve puanlarla başlayacağız" dedi.

Sezona iyi hazırlandıklarını belirten Emre Batur, "2 aydır yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Takımda güzel bir enerji var, sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta sonu Halkbank ile maçımız var, taraftarımızı bu maça bekliyoruz. Takımda her şey yolunda gidiyor, sezonun açılış maçında Halk bankası ile oynayacağımız maçta iyi bir sonuç alırız. Bu yıl ki hedefimiz ilk 4 takım arasında girmek, inşallah onu da gerçekleştireceğiz. İyi bir kadro kurduk ve iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Oğuz Ramazanoğlu: "Cizrelileri maça bekliyoruz"

Takımın başantrenörü Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, "Bu sene güçlü bir kadromuz var. 15 kişilik sporcu kadromuz var. Bu hafta rakibimiz Halkbank, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Tüm Cizre halkını maça davet ediyoruz. Takım olarak hep beraberiz, bir aile gibi olduk. Bu ailenin içine Cizre halkının da eklenmesi lazım. Çok zorlu maçlarımız olacak bu desteği görmek istiyoruz. Son 5 sezondur efeler liginde oynuyoruz. Cizre Efeler Ligi'nde bu yıl 5. sezonunu geçirecek. Balkan şampiyonluğu var. Geçen yıl ligi 9'uncu bitirdi bu takım. Bu yıl hedefimiz öncelikle play-offlara girmek olacak. Sonraki sezonlar için Avrupa kupalarına katılmak hedefindeyiz. Zorlu bir süreç kolay olmayacak" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rams Global Cizre Belediyespor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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