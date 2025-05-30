153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51'i satıldı - Son Dakika
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Spor

153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51'i satıldı

153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51\'i satıldı
30.05.2025 16:02
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Andrew Cavenagh liderliğindeki konsorsiyum, Rangers'ın yüzde 51 hissesini aldı ve 20 milyon sterlin yatırım yaptı.

İş insanı Andrew Cavenagh ve 49ers Enterprises şirketi liderliğindeki bir Amerikan konsorsiyumu, İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini satın aldı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, daha önce sağlık sektöründe yöneticilik yapan yeni başkan Cavenagh'ın yönetimi, kulübe 20 milyon sterlinlik bir yatırım taahhüdü verdi.

Aynı zamanda İngiliz kulübü Leeds United'ın da başkanı olan, 49ers Enterprises Başkanı Paraag Marathe, Cavenagh'ın yardımcılığını üstlenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sterlin, Rangers, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51'i satıldı - Son Dakika

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