Rangers, Philippe Clement ile Yollarını Ayırdı

Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İskoçya ekibinden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Belçikalı teknik direktörle yolların ayrıldığı ve bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde detaylı bilgilendirmede yapılacağı aktarıldı.

Clement, kariyerinde daha öncesinde Monaco, Club Brugge, Genk ve Waasland-Beveren takımlarını çalıştırmıştı.