Rashica'nın Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Gaziantep FK maçının ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılan Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.