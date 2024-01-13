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Rashica: Santos'un enerjisi takıma yansıyor - Son Dakika
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Rashica: Santos'un enerjisi takıma yansıyor

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, teknik direktör Fernando Santos'un enerjisinin takıma yansıdığını söyledi. Rashica, Santos'un yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldiğini belirterek, takımın tempolu ve şiddetli bir oyun sergilediğini ifade etti. Ayrıca genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un performansını da övgüyle değerlendiren Rashica, takım arkadaşlarının kendilerini iyileştiren unsurlar olduğunu vurguladı.

Rashica: Santos\'un enerjisi takıma yansıyor
13.01.2024 - 22:43,
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Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, teknik direktör Fernando Santos'un enerjisinin takıma yansıdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan kanat oyuncusu, "Bugün çok iyi oynadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Üç güzel gol attık ve sonucunda da 3 puana ulaştık. Taraftarımızı mutlu ettik ama aynı zamanda hepimiz için çok önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktörleri Fernando Santos'a da değinen 27 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Hocamız, yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Bizim de buna ihtiyacımız vardı. Herkes bir reaksiyon gösterdi. 2-3 gündür birlikte idman yapıyoruz. Bugün de oyunumuza yansıdı, tempolu ve şiddetli bir oyun oynadık. Böyle devam etmeliyiz. Hepimiz aslında onun oyun tarzını biliyoruz. Kendi farklı fikirleri var. Kendi ekibi var, bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha önceden gördükleri detaylar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman var, daha da iyi olacağız."

Rashica, kendi ve genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un performansına ilişkin soruya ise "Sadece ikimiz değil, aslında takımımız bize yardımcı oluyor. Bizi iyileştiren unsur, takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz, özellikle kale önünde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz ve bu şu anda işe yarıyor. Semih, genç ve potansiyel sahibi bir oyuncu. İyi yolda devam ediyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz." şeklinde yanıt vererek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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