Rasmus Ankersen, Göztepe'ye talip - Son Dakika
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Rasmus Ankersen, Göztepe'ye talip

23.03.2022 14:51
Rasmus Ankersen, Göztepe'ye talip

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası başkan Mehmet Sepil'in istifa etmesiyle kulübün devredilip, devredilmeyeceği merak konusu oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Aytemiz Alanya spor maçı sonrası başkan Mehmet Sepil'in istifa etmesiyle kulübün devredilip, devredilmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok şirket ismi Göztepe ile anılırken, Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen'in sarı-kırmızılılarla 6 aydır resmi olarak görüştüğü öğrenildi. Danimarka'da ekiplerinden Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere'ye çeviren Ankerse, Brendford takımında görev aldı. Tam 6 yıl boyunca Brendford'u yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022'de Southampton'ın sahibi oldu. Ankersen'in 6 aydır ise Göztepe ile görüştüğü ifade edildi. Ankersen'in iki defa İzmir'e geldiği, Gürsel Aksel Stadı, Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sepil'in misafiri olarak kaldı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Rasmus Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapacağı kaydedildi.

Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.


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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Sepil, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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