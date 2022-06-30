Rayane Aabid, yeniden Hatayspor'da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında bordo-beyazlı ekipte görev yapan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor 'a gitmiş, devre arasında da Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı.Bordo-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Rayane Aabid'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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