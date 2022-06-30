Rayane Aabid, yeniden Hatayspor'da - Son Dakika
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Rayane Aabid, yeniden Hatayspor'da

30.06.2022 15:17
Rayane Aabid, yeniden Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, eski futbolcusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper  Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, eski futbolcusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında bordo-beyazlı ekipte görev yapan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'a gitmiş, devre arasında da Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı.Bordo-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Rayane Aabid'e  hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rayane Aabid, yeniden Hatayspor'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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