Rayo Vallecano, Samsunspor'a Hazır
Rayo Vallecano, Samsunspor'a Hazır

18.03.2026 20:54
Teknik direktör Soto, Samsunspor maçına 0-0'dan başlayacaklarını ve sürprizlere karşı hazır olduklarını belirtti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız." dedi.

Soto ve kanat oyuncusu Jorge de Frutos, maçın oynanacağı Madrid Vallecas Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, Samsunspor karşısında 2 gol avantajlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Yarın 2 gollü avantajla başlıyoruz, bu doğru. Ama Rayo Vallecano yarınki elemeye 0-0 ile başlıyormuş gibi sahaya çıkacak. Yani ilk maç yokmuş gibi davranacağız.Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız. Hazır olmamız lazım. Sürprize karşı hazır olmamız lazım. Oyun kapasitesi ve savunma kapasitesi çok yüksek bir takım Samsunspor. Ama bizde savunmamızı iyi yapacağız ve defansa yoğunlaşacağız. Sanki 0-0'dan başlıyormuş gibi çıkacağız, yeni bir maça çıkıyormuş gibi başlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ligini çok az takip ettiğine dikkat çeken Soto, "Samsunspor'un oynadığı maçları analiz ettik. Avrupa Lig'indeki ve Konferans Lig'indeki maçları gördük. İspanyol futboluna çok benzer oynadığını, bir futbola sahip olduğu ve teknik acısından hem de hucüm kabiliyeti açısından karşı kaleye hızlı gidiyor. Bize çok benzediğini söyleyebilirim. Fiziksel olarak da güçlü fiziğe sahip olduğunu söyleyebilirim. İlk maçı 3-1 kazandık ama bence maçın bazı onlarında çok eşittik ve çok benzer bir oyunu var. Hem Rayo Vallecano hem de Samsunspor çok benzer iki ekip aslında." diye konuştu.

"Samsunspor karşısında her şeyimi vermemiz gerekir"

Tecrübeli oyuncu Jorge de Frutos ise Samsunspor karşısında sahada her şeyi vermeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün maçlar benim için önemli. Bu maçta ve milli takım da benim için önemli. Tabi ki bütün futbolcuların milli takımda oynama hayali var. Tabii ki benim birinci önceliğim kulübüm. Ben de burada başarılı olmaya çalışıyorum. Bu sene bireysel olarak geçirdiğim en iyi sezonlardan birisi. Farklı pozisyonlarda oynayabiliriz. Ancak farklı pozisyonlarda da oynasam hocamız benden memnun ben de nerede oynarsam oynayayım iyi oynuyorum ve bundan memnunum."

Kaynak: AA

21:04
ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
