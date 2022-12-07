Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4 golle geçti - Son Dakika
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Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4 golle geçti

07.12.2022 21:15

Hazırlık maçlarını sürdüren Fenerbahçe; Rayo Vallecano ve Villarreal'in ardından Alanyaspor'u da mağlup etti. Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe hazırlık maçlarında kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler üçüncü hazırlık maçından da galip çıkmayı başardı.

SERDAR AFFETTİRDİ

Fenerbahçe maça İrfan Can Kahveci'nin şık golüyle başladı. İrfan'ın 28'de attığı golle perde açıldı. 36'da penaltı kaçıran Serdar Dursun, 41'de şık golle kendini affettirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

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İKİNCİ YARI DA GOLLÜ BAŞLADI

Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı girdi. 47'de Lincoln'un golü ikinci yarıdaki perdeyi açtı. 51. dakikada Serdar Dursun sahneye çıkarak skoru 4-0'a getirdi. 78'de Efkan Bekiroğlu attığı frikik golüyle farkı 3'e indirdi. 90+1'de Candeias son sözü söyledi ama bu gol yeterli olmadı. Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

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