Razgatlıoğlu, Aragon'da İkinciliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Razgatlıoğlu, Aragon'da İkinciliğini Sürdürüyor

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'daki 3 yarışta 2'nci oldu ve şampiyonada liderliğini korudu.

29.09.2024 16:48
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İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağındaki 3 yarışta da 2'nci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu liderliğini sürdürdü.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışan ve Superbike kariyerinde Aragon pistinde bu zamana kadar 1'inciliği bulunmayan Razgatlıoğlu, iki gündür ikisi ana biri küçük (Tissot Superpole) olmak üzere üç yarışın üçünde de 2'nci oldu.

Motorland Aragon pistindeki 3'üncü yarışa, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista'nın arkasında ikinci sırada başlayan Razgatlıoğlu, son tura kadar rakibinin peşini bırakmadı.

İkinci turdan itibaren önde diğer pilotlardan ayrılan Bautista ve Razgatlıoğlu'nun mücadelesi nefes kesse de damalı bayrağı ilk sırada Bautista geçti.

Razgatlıoğlu 2'nci İtalyan Nicolo Bulega'nın 3'üncü tamamladığı Aragon'daki son yarış sonunda puanını 414'e çıkaran Razgatlıoğlu, en yakın rakibi 2'nci sıradaki Bulega (375) ile arasındaki puan farkını 39'a çıkardı. Bautista ise 333 puanla 3. yer aldı.

Superbike'ın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından Aragon öncesindeki son iki yarışa katılamayan Razgatlıoğlu, 33'e kadar inen Bulega ile arasındaki puan farkını 39'a çıkarmayı başardı.

Dünya Superbike Şampiyonası 11-13 Ekim Estoril (Portekiz) ve 18-20 Ekim Jerez (İspanya) ayakları ile sona erecek.

Bu arada Razgatlıoğlu'nun Estoril'de dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Motosiklet, Aragon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Razgatlıoğlu, Aragon'da İkinciliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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