Real Madrid, Barcelona\'yı mağlup ederek liderlik farkını açmak istiyor

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, yarın sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Ligde liderlik koltuğunda oturan Madrid ekibi, müsabakadan galip ayrılması halinde rakibiyle puan farkını 11'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.
İspanya La Liga'nın 32. haftası 'El Clasico' mücadelesine sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona arasında TSİ 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabakada hakem Cesar Soto Grado düdük çalacak. Ligde 78 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 31 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Barcelona ise 31 haftada 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 70 puanla zirve takibini sürdürüyor. Her iki takım da hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında sahaya çıktı. Katalan ekibi, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e 4-1 kaybederek turnuvadan elenirken, Madrid ekibi ise Manchester City'i elemeyi başardı ve yarı final biletini aldı. Madrid ekibinde forma giyen Arda Güler, bu sezon ligde sadece 5 maçta görev alırken, 1 golü bulunuyor. Milli futbolcu yarın süre alması halinde El Clasico'da ilk kez sahaya çıkacak.
El Clasico'da 257. maç
Real Madrid ile Barcelona, 26 Mart 1916'da ilk kez oynadıkları müsabakadan bugüne 256 kez karşılaştı. Ezeli rekabette Madrid 104 kez sahadan galip ayrılırken, Barça 100 maçta kazanan taraf oldu. 52 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Real Madrid, ezeli rakibine karşı İspanya Kral Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupa'da sahadan galip ayrıldı ve bu maçlarda 10 kez gol sevinci yaşadı.
Ligde 188. randevu
İki takım, La Liga'da bugüne kadar 187 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Madrid 78 galibiyet elde ederken, Barcelona ise 74 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 35 müsabaka ise berberlikle sonuçlandı. Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 301 gol atarken, Barça 299 gol buldu. Ligin ilk yarısında Barcelona'nın sahasında oynanan mücadeleyi konuk ekip Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 kazandı.
En golcü ve en az gol yiyen takım Real Madrid
Ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Real Madrid, 67 gol atarak ligin en golcü takım konumunda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar 20 golle de ligin en az gol yiyen takımı. Deneyimli kaleci Courtois'nın bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemediği takımda Kepa Arrizabalaga ve Andriy Lunin kaleyi korurken, Real 16 maçta kaleyi gole kapatmayı başardı. - İSTANBUL
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Uygun, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şanslarını yakaladıklarını ve kalan maçlarda alacakları puanlarla Avrupa yolunda ilerlemek istediklerini söyledi. Ayrıca, hakemlerin hakkaniyetli olmasını ve Türk futbolunda hakemlik sisteminin geliştirilmesini istediğini dile getirdi. Sivasspor taraftarları da antrenman öncesi takıma moral ziyareti yaparak desteklerini gösterdi.
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