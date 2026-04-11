Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda\'ya oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler’in Girona maçının son dakikasında kullandığı serbest vuruş sonrası Real Madrid taraftarları genç yıldıza sert eleştiriler yöneltti.

Real Madrid’in Girona ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, maçın son anlarında kullandığı serbest vuruşla gündeme oturdu. Genç yıldızın pozisyonu, taraftarlar arasında tartışma yarattı.

64. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Teknik direktörün rotasyon kararıyla maça yedek başlayan Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı.

SON DAKİKADAKİ FRİKİK ELEŞTİRİ TOPLADI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şutunu barajdaki tek oyuncuya nişanladı. Bu pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLARDAN AĞIR YORUMLAR

Pozisyonun ardından bazı Real Madrid taraftarları, genç futbolcuya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Arda Güler’in performansı sorgulanırken, bazı ifadeler tepki çekti.

MÜNİH MAÇI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Real Madrid’in son haftalardaki puan kayıpları ve Girona beraberliği sonrası eleştiriler artarken, gözler şimdi Bayern Münih ile oynanacak kritik maça çevrildi. Arda Güler’in, Almanya’daki karşılaşmada takımın önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:11:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.