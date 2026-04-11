Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda\'ya oldu

Real Madrid’in Girona ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, maçın son anlarında kullandığı serbest vuruşla gündeme oturdu. Genç yıldızın pozisyonu, taraftarlar arasında tartışma yarattı.
Teknik direktörün rotasyon kararıyla maça yedek başlayan Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şutunu barajdaki tek oyuncuya nişanladı. Bu pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Pozisyonun ardından bazı Real Madrid taraftarları, genç futbolcuya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Arda Güler’in performansı sorgulanırken, bazı ifadeler tepki çekti.
Real Madrid’in son haftalardaki puan kayıpları ve Girona beraberliği sonrası eleştiriler artarken, gözler şimdi Bayern Münih ile oynanacak kritik maça çevrildi. Arda Güler’in, Almanya’daki karşılaşmada takımın önemli kozlarından biri olması bekleniyor.
