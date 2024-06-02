Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Real Madrid, Borussia Dortmund\'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Real Madrid, bu zaferle toplamda 15. kez kupayı müzesine götürdü. Borussia Dortmund ise tek şampiyonluğunu 1997 yılında elde etmişti.

02.06.2024 00:11
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Stat: Wembley

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can (Dk. 80 Malen), Sabitzer, Brandt (Dk. 80 Haller), Sancho (Dk. 87 Bynoe-Gittens), Adeyemi (Dk. 72 Marco Reus), Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos (Dk. 85 Modric), Bellingham (Dk. 85 Joselu), Rodrygo (Dk. 90+1 Militao), Vinicius Junior (Dk. 90+4 Vazquez)

Goller: Dk. 74 Carvajal, Dk. 83 Vinicius Junior (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 35 Vinicius Junior (Real Madrid), Dk. 40 Schlotterbeck, Dk. 43 Sabitzer, Dk. 79 Hummels (Borussia Dortmund)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesinin ilk tehlikeli atağı 14. dakikada Borussia Dortmund'dan geldi. Real Madrid savunmasının arkasına sarkan Füllkrug'un sol taraftan ceza alanına çıkardığı topla buluşan Brandt'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada savunmadan derinlemesine atılan pasla hareketlenen Adeyemi, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı file bekçini çalımlayan Adeyemi'nin açısını kaybetmesine karşın yaptığı vuruşta, Real Madrid savunması topu kornere gönderdi.

23. dakikada Emre Can'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Füllkrug'un vuruşunda, top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Real Madrid savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

63. dakikada sol kanattan Adeyemi'nin ceza alanına ortaladığı topa Füllkrug kafayla vurdu. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

74. dakikada sol taraftan Rudiger'in kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Carvajal, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

81. dakikada Camavinga'nın ceza yayının hemen önünden kaleye gönderdiği şutta, Kobel son anda topu kornere çeldi.

83. dakikada Bellingham rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden sol tarafta Vinicius Junior ile buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kobel'in solundan ağlarla buluştu: 2-0.

Real Madrid, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Real Madrid 15'inci kez şampiyon oldu

"Devler Ligi" finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.

Real Madrid; daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etmişti.

Arda Güler ve Salih Özcan forma giyemedi

Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı bu önemli mücadelede süre alamadı.

Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da müsabakada forma şansı bulamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika

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