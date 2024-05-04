Real Madrid, Cadiz'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için avantaj sağladı - Son Dakika
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Real Madrid, Cadiz'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için avantaj sağladı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 34. haftasında Cadiz'i Brahim Diaz, Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için büyük avantaj sağladı. Arda Güler 66 dakika sahada kaldı. Real Madrid, 87 puana yükseldi ve şampiyonluk ilan edebilmek için Girona - Barcelona maçının sonucunu bekleyecek.

04.05.2024 19:18
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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 34. haftasında Cadiz'i Brahim Diaz, Bellingham ve Joselu'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için büyük avantaj sağladı. Maça 11'de başlayan Arda Güler 66 dakika sahada kaldı.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler ile sakatlıktan dönen kaleci Thibaut Courtois 11'de başladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Brahim Diaz, 51. dakikada Modric'ten aldığı pasla topu filelere gönderdi. Kaleci Courtois'nın da kritik kurtarışlarının olduğu maçta Arda Güler 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. İngiliz oyuncu 2 dakika sonra Brahim Diaz'ın pasında meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı. Bellingham, bu sezon 26. maçında 18. kez gol sevinci yaşadı. Real Madrid, uzatma dakikalarında Joselu ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla 87 puana yükseldi.

Şampiyonluk ilan edilebilir

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Ancelotti'nin öğrencileri iç sahada da yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Real Madrid, bu maçlarda 15 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bugün oynanacak Girona - Barcelona maçında, ev sahibinin kazanması veya berabere bitmesi durumunda Madrid ekibi şampiyonluğunu ilan edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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