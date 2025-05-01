Real Madrid\'de garip imza! Sözleşmeleri 2 hafta uzatılacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bu sezon yeni formatıyla ilk kez 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek. 32 takımın yer alacağı turnuva öncesinde Real Madrid'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

İKİ YILDIZA 2 HAFTALIK SÖZLEŞME

İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre; Turnuvanın grup aşamasında Al Hilal, Pachuca ve Salzburg takımları ile mücadele edecek olan Real Madrid, turnuva sırasında sözleşmesi sona erecek Lucas Vazquez ve Luka Modric için harekete geçti. Şampiyonluk hedefleyen İspanyol devinin, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan takımın yıldızları Lucas Vazquez ve Luka Modric'in sözleşmesini 2 haftalığına yenileyecek.

VAZQUEZ VEDA, MODRIC BELİRSİZ

İki haftalık sözleşmelerin sona ermesinin ardından Lucas Vazquez'in takımdan ayrılmasının beklendiği aktarılırken, 39 yaşındaki Hırvat yıldız Modric'in durumunun ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi.