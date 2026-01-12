İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Nefes kesen finalin ardından gözler kupa törenine çevrildi.
Kupa seremonisi öncesinde geleneksel alkış koridoru gündeme geldi. İddiaya göre Barcelona, seremoni sırasında koridor oluşturup Real Madrid'i alkışladı. Ancak Real Madrid'in, Barcelona sahneye çıkarken aynı geleneği uygulamadığı ve alkış koridoru oluşturmadığı belirtildi.
Yaşanan krizle ilgili en çok konuşulan başlıklardan biri de Kylian Mbappe oldu. İddiaya göre Mbappe, alkış koridoru yapılmasını istemedi. Haberde, Mbappe'nin madalyasını aldıktan sonra takım arkadaşlarını sahadan uzaklaştırarak soyunma odasına götürdüğü ileri sürüldü.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'den kupa töreninde kriz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?