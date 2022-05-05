Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar

05.05.2022 07:41

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Real Madrid, sahasında Manchester City 3-1 yenerek finale yükseldi. İspanyol takımı 90 dakika 1-0 geride olduğu maçı 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle uzatma devrelerine götürdü. 95. dakikada penaltıdan Benzema takımına finali getiren golü attı. Real Madrid, finalde Liverpool'la karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İspanyol devi 4-3 kaybettiği maçın rövanşında adeta tarih yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

REAL MADRID, 90'DAN SONRA AÇILDI

İlk yarı iki takımda birbirine üstünlük kuramazken Manchester City, 73. dakikada Mahrez'in golüyle maçta skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Real Madrid'in şovu başladı. Toplamda 5-3'lük skorla elenmek üzere olan eflatun-beyazlılar, 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle maçta skoru 2-1'e toplamda ise 5-5'e getirdi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi

BENZEMA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Uzatma devrelerinde ise bu sezon Real Madrid'i her kulvarda başarıdan başarıya koşturan Karim Benzema sahneye çıktı. Fransız golcü 95. dakikada kullandığı penaltıda top ve Manchester City kalecisi Ederson'u farklı köşelere göndererek takımına 3-1'lik üstünlüğü getirdi. Toplamda 6-5'lik skorla maçı kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. 28 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İmkansızı başaran Real Madrid, Manchester City'i eleyerek finale yükseldi
YORUMLAR
500
Real Madrid, Manchester City'i farklı yendi: Ancelotti 5. kez Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Manchester City'i farklı yendi: Ancelotti 5. kez Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi

Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Manchester, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar - Son Dakika


Son Dakika
07:42 ABD: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
07:41 Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar
07:39 Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı
07:38 Real Madrid, Manchester City'i farklı yendi: Ancelotti 5. kez Şampiyonlar Ligi finalinde
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 07:48:24. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement