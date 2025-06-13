Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Transfer Etti

13.06.2025 19:40
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Real Madrid, 17 yaşındaki Arjantinli oyuncu Mastantuono ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.

İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.

Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.

İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Kaynak: AA

River Plate, Real Madrid, Arjantin, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Transfer Etti - Son Dakika

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