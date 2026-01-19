Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti - Son Dakika
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

19.01.2026 16:21
Kral Kupası'nda büyük bir sürprize imza atan Albacete, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu galibiyet, turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Albacete'nin çeyrek finaldeki rakibi ise Barcelona oldu.

REAL MADRID'E 3-2'LİK ŞOK

Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Albacete karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan Albacete, turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza atarak Real Madrid'i kupanın dışına itti.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP BARCELONA

Bu galibiyetle çeyrek finale yükselen Albacete'nin yeni rakibi Barcelona oldu. Kura sonrası iki takımın eşleşmesi, kupada bir başka yüksek tempolu karşılaşmanın habercisi olarak yorumlandı.

  • Muslum Aslan Muslum Aslan:
    EY SON DAKIKA haberi real madric maci alsaydi yine ardayi öve öve başina koyardin yok o olmasaydi real madrid şoyle olurdu böyle olurdu 5 2 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    niye pişman olsunlar, adamların amacı kupada gidebildigi kadar gidebilmek, Real Madrid'i elemiş niye pişman olsunlar 3 0 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    yağmurdan kaçtılar doluya tutuldular 0 0 Yanıtla
  • sezginler2242 sezginler2242:
    paramparça şarkısını ezberlesinler 0 0 Yanıtla
