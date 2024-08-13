Real Madrid ile Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Real Madrid ile Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek

Real Madrid ile Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları Real Madrid ile Atalanta, UEFA Süper Kupa finalinde mücadele edecek. Real Madrid, 6. Süper Kupa zaferini hedeflerken, Atalanta ise ilk kez bu kupayı kazanmayı amaçlıyor.

13.08.2024 12:27
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, 49. UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürmek için yarın kozlarını paylaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ile iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonlarının kozlarını paylaşacağı UEFA Süper Kupa'nın 49. finali, yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid ile İtalyan ekibi Atalanta arasında Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yöneteceği mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin olacak. Dev finalde VAR'da Alman Bastian Dankert görev alacak.

Real Madrid, 6. Süper Kupası'nı kazanmayı hedefliyor

Real Madrid, yarın oynanacak maç ile 6., Atalanta ise ilk UEFA Süper Kupa zaferini elde etmeye çalışacak. Real Madrid, Atalanta'yı mağlup etmesi durumunda UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını elde edecek. Eflatun-beyazlılar, organizasyonda Barcelona ve Milan ile birlikte 5'er kez mutlu sona ulaştı. 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek kupayı kaldıran İspanyol ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı finalde kaybetti.

Carlo Ancelotti, 5. Süper Kupası'nı almak istiyor

UEFA Süper Kupa'yı kariyerinde 4 kez kazanma başarısı gösteren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın takımının Atalanta karşısında zafere ulaşması durumunda 4 şampiyonluğu bulunan Pep Guardiola'yı geçerek Süper Kupa'yı en çok kazanan teknik direktör olma ünvanını elde edecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 2003 ve 2007'de Milan ile, 2014 ve 2022'de ise Real Madrid ile Süper Kupa zaferi yaşadı.

25 farklı takım kazandı

UEFA Süper Kupa'yı geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım müzesine götürdü. Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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