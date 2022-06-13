Belek'te Regnum Carya Otel'in futbol sahasında düzenlenen açılış törenine, Real Madrid Kulübü'nden futbol okulu için gelen antrenör Pablo Diaz, yardımcısı Maxim Fomenko ve futbol operasyon sorumlusu Arda Gençler'in de aralarında yer aldığı 5 eğitmen katıldı.

Kaynak: DHA

Regnum Carya, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Son Dakika

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