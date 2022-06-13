Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Son Dakika
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Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

13.06.2022 14:53
Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor

REAL Madrid Futbol Okulu'nun 6'ncı sezon açılışı, Belek'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

REAL Madrid Futbol Okulu'nun 6'ncı sezon açılışı, Belek'te düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Belek'te Regnum Carya Otel'in futbol sahasında düzenlenen açılış törenine, Real Madrid Kulübü'nden futbol okulu için gelen antrenör Pablo Diaz, yardımcısı Maxim Fomenko ve futbol operasyon sorumlusu Arda Gençler'in de aralarında yer aldığı 5 eğitmen katıldı.

Açılışta antrenör ve çocuklar pasta kesti. Açılışın ardından İspanyol antrenör Diaz, çocuklara futbol hakkında teknik bilgiler verirken, sonrasında ise idman yaptırdı.

Haftanın 5 günü gerçekleştirilecek antrenmanlar, otelin FIFA standartlarındaki sahalarında yapılacak. 2 Eylül'e kadar sürecek okula, 6- 16 yaş arası çocuklar katılıyor.

Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor
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Kaynak: DHA

Regnum Carya, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişiyor - Son Dakika

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