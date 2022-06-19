Real Madrid, İspanya basketbolunda 36. şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Real Madrid, İspanya basketbolunda 36. şampiyonluğunu ilan etti

19.06.2022 21:06
Real Madrid, İspanya basketbolunda 36. şampiyonluğunu ilan etti

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2021-2022 sezonunun şampiyonu, final serisinde Barcelona'ya 3-1 üstünlük kuran Real Madrid oldu.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2021-2022 sezonunun şampiyonu, final serisinde Barcelona'ya 3-1 üstünlük kuran Real Madrid oldu.

Real Madrid, evinde oynadığı final serisinin dördüncü maçını 81-74 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

ACB tarihinde 36. şampiyonluğuna kavuşan Real Madrid'de 2,20 metre uzunluğundaki 30 yaşındaki pivot Walter Tavares, 25 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Tavares, maçın en skorer oyuncusu olmanın yanı sıra en iyi oyuncu seçildi.

Son şampiyon Barcelona'ya üstünlük kuran Real Madrid, iki yıl aradan sonra lig kupasını kazandı.

Diğer yandan, 5 Haziran'da evinde kalp krizi geçiren ve iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, takımının bu haftaki antrenmanlarına katılsa da final serisinde ekibinin başında yer almadı.

Karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasından izleyen Laso, maç sonunda teknik heyet ve oyuncularla birlikte büyük sevinç yaşadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, İspanya basketbolunda 36. şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika

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