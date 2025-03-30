Real Madrid, Leganes'i Yenerek Zirveye Yaklaştı - Son Dakika
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Real Madrid, Leganes'i Yenerek Zirveye Yaklaştı

Real Madrid, Leganes\'i Yenerek Zirveye Yaklaştı

Real Madrid, Leganes karşısında geriye düştü ancak Mbappe'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak zirveye ilerledi.

30.03.2025 01:30
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Real Madrid, LaLiga'da konuk ettiği Leganes karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen 3 puanı aldı ve zirve yolunda hata yapmadı.

İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Real Madrid, evinde alt sıralarda yer alan Leganes ile karşılaştı. Milli maç arası öncesi çıktığı 2 maçta hanesine 6 puan yazdıran eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, sahaya 11'de çıktı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin 30. dakikasında Arda, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Gonzales Fuertes penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Fransız yıldız Kylian Mbappe topu ağlara gönderdi. Golün ardından pozisyonlara giren konuk ekip, Diego Garcia Campos ve Dani Raba'nın golleriyle 7 dakikada bulduğu 2 golle öne geçti. İlk yarısı Leganes'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan müsabakanın 2. yarısında Madrid ekibi hızlı başladı. Jude Bellingham takipçiliği ile 47. dakikada maçta eşitliği sağladı.

Bu golün ardından rakip sahada oyun üstünlüğünü artıran Real Madrid'de ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta Mbappe topun başına geçti. 26 yaşındaki forvetin direkt kaleye vuruşunda top ağlara giderken, kendisinin 2., takımının 3. golüne imza attı.

Kalan bölümde başka gol olmazken Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 63'e çıkardı. Eflatun-beyazlılar üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Müsabakada yüzde 93 pas isabeti ve 3 kilit pasla oynayan milli futbolcu Arda Güler, 62. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

Real Madrid, bir sonraki hafta 5 Nisan Cumartesi günü Valencia'yı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Leganes'i Yenerek Zirveye Yaklaştı - Son Dakika

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