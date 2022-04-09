Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı - Son Dakika
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Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı

09.04.2022 18:02
Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid'e 3-1 yenilen Chelsea, bu hezimetin acısını Premier Lig'de çıkardı. Deplasmanda Southampton'la karşılaşan Maviler, 8. dakika ile 31. dakika arasında rakip filelere tam 4 gol bıraktı.

Özellikle Roman Abramovich'in kulüp sahipliğini bırakma kararı almasından sonra kötü günler geçiren Chelsea, Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında adeta sahadan silinmişti. Rakibine 3-1 yenilen Maviler, bu hezimetin acısını Premier Lig'de çıkardı.

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GOL PERDESİ 8. DAKİKADA AÇILDI

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Southampton'la deplasmanda karşılaşan Chelsea 8. dakikaka ile 31. dakika arasında adeta fırtına estirdi. Maviler 8. dakikada Alonso, 16. dakikada Mount, 22. dakikada Timo Werner ve 31. dakikada Havertz'in golleriyle mücadelede 4-0'lık üstünlük yakaladı. Chelsea, Premier Lig'de 59 puanla Manchester City ve Liverpool arkasında 3. sırada bulunuyor.

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Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı - Son Dakika


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