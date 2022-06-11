Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı

Real Madrid transfer sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu eflatun-beyazlılar, Monaco'nun 22 yaşındaki yıldızı Aurelien Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ İÇİN 80 MİLYON EURO ÖDENDİ

Real Madrid'den transfere ilişkin yapılan açıklamada Aurelien Tchouameni için ödenecek bonservis bedeli açıklanmadı. Ancak İspanyol basınında çıkan haberlerde eflatun-beyazlıların, 22 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya 80 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 100 milyon euro ödeyeceği belirtildi.