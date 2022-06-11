Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı

11.06.2022 16:57
Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı. Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katan Eflatun-beyazlılar bu transfer için Fransız ekibine 80 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonus ile birlikte toplam 100 milyon euro ödeyecek.

Real Madrid transfer sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu eflatun-beyazlılar, Monaco'nun 22 yaşındaki yıldızı Aurelien Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ İÇİN 80 MİLYON EURO ÖDENDİ

Real Madrid'den transfere ilişkin yapılan açıklamada Aurelien Tchouameni için ödenecek bonservis bedeli açıklanmadı. Ancak İspanyol basınında çıkan haberlerde eflatun-beyazlıların, 22 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya 80 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 100 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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